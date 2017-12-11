Увеличить сборы за внесение изменений в Госреестр свидетельств о регистрации авторского права на произведение в шесть раз – до трех необлагаемых минимумов доходов граждан для физлиц-заявителей (51 грн) и до шести (102 грн) – для юрлиц-заявителей, предлагает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).
Согласно проекту постановления Кабинета министров, обнародованному на сайте МЭРТ, также увеличиваются сборы за подготовку к госрегистрации авторского права – в 3,2-4,6 раза, за внесение по инициативе заявителя изменений и дополнений к заявке – в 6 раз, за выдачу дубликата свидетельства – в 23 раза для физлиц и в 15 раз для юрлиц, передает Интерфакс-Украина.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в 2016 году за государственную регистрацию прав автора на произведение в государственный бюджет было зачислено 503,5 тыс. грн., а за первое полугодие 2017 – 211,5 тыс. грн.
В случае увеличения сборов за государственную регистрацию авторских прав, МЭРТ ожидает увеличение итоговой суммы сборов в годовом эквиваленте до 2,1 млн грн.
При этом в министерстве подчеркивают, что согласно мировому опыту индексация размеров сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, должна осуществляться в среднем каждые два-три года, тогда как на Украине последний раз они были установлены в 2001 году.
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