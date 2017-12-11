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В НБУ посчитали потери от блокады оккупированного Донбасса

11 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями на Донбассе оценивается в 1,8 млрд долларов в 2017 году и 0,5 млрд долларов в 2018 году. Такие данные озвучил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Согласно презентации, представленной на организованной ING Банком встрече с представителями бизнеса и обнародованной Национальным банком, благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны.

По словам Чурия, в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 млрд долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.

Замглавы Нацбанка добавил, что активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками.

Как отмечает НБУ, Чурий отдельно остановился на важности для Украины продолжения сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, так как в 2019-2020 годах ее ждут пиковые выплаты по внешнему долгу: если в текущем году они составляют около 3 млрд долл. США, то в следующем – около 4,5 млрд долл. США, а в 2019 приблизятся к 7 млрд долл. США, что приостановит рост международных резервов.

Согласно презентации, если в следующем году они могут вырасти примерно до 22 млрд долл. США, то в 2019 – снизиться до 21 млрд долл. США, а снижение в месяцах импорта составит с 4,2 до 3,9.

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