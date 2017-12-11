НКЦБФР обнародовала информацию о мелких акционерах

НКЦБФР обнародовала в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг информацию о владельцах пакетов (10% и более) акций частных акционерных обществ и о владельцах пакетов (5% и более) акций публичных акционерных обществ.
Отныне информация публикуется Комиссией в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг и содержит:
• размер пакета такого владельца с указанием процента, количества, типа и/или класса принадлежащих такому владельцу акций;
• сведения о владельце с указанием имени и фамилии/наименовании владельца;
• код владельца согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (для юридического лица – резидента);
• код/номер владельца из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица (для юридического лица – нерезидента).
Сейчас опубликована информация по состоянию на 30 сентября 2017 года о владельцах пакетов – физических и юридических лиц 10% и более акций.
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