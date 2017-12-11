Сегодня 11 декабря 2017 года, 14:43

Минагрополитики ввело положения директивы Совета об определенных видах сахара

В рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и реализации Плана мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, на 2017-2019 гг., Минагрополитики ввело положения директивы Совета ЕС №2001/111/ЕС от 20 декабря 2001 года об определенных видах сахара, предназначенных для пищевого потребления, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как уточняют в ведомстве, проект документа проходил длительное обсуждение с профильными и отраслевыми ассоциациями, научными, производителями, экспертами. Соответствующий приказ Минагрополитики от 02.11.2017 №592 зарегистрирован в Минюсте 27 ноября 2017 года под №1434/31302.

Данный приказ содержит терминологию и требования к некоторым видам сахаров (в частности, экстра белого, белого, полубелого сахара), предназначенных для потребления человеком.

«Требования к производству сахара, кроме того, адаптированные к европейским, соответствуют положениям Кодекса Алиментариус (международные пищевые стандарты ФАО/ВОЗ). Это важно, учитывая расширение экспорта сахара: в прошлом маркетинговом году было экспортировано 769 тыс. тонн, а с начала текущего сезона (сентябрь-ноябрь) — 126,2 тыс. тонн», — отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

В Минагрополитики уточняют, что приказ предусматривает переходный период, и вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

При этом вопросы производства и реализации на внутреннем рынке других сахаров, в том числе коричневого, регулируются на уровне технической документации субъектов хозяйствования и установленных требований к безопасности пищевых продуктов.

В сезоне сахароварения 2016/2017 маркетингового года (сентябрь 2016 — август 2017 г.) было переработано 13,66 млн тонн сахарной свеклы и произведено 2,008 млн тонн сахара. Осуществляли переработку сахарной свеклы 42 сахарных завода.

Сезон 2016/2017 МГ стал рекордным по экспорту отечественного сахара — украинскими производителями было экспортировано 759 тыс. тонн сахара, что почти в 6 раз больше, чем в 2015/2016 МГ.