Приватбанку может понадобится рефинанс для выплаты «миллиарда Суркисов»

Приватбанк допускает необходимость привлечения рефинансирования Национального банка для возмещения средств по искам Суркисов.
«Приватбанк получил информацию о статусе исполнительного производства. При необходимости выполнения действий по исполнительному производству, банк может обратиться к Национальному банку для рефинансирования с целью обеспечения высокого уровня ликвидности», - сообщили в пресс-службе Приватбанка.
По словам пресс-службы, с приближением конца года Приватбанк сосредоточен, в первую очередь, на обеспечении выполнения необходимых норм резервирования, перечисления клиентских платежей в бюджеты, обеспечения необходимого уровня ликвидности для выполнения платежей клиентов, как юридических лиц, так и физлиц в преддверии праздников.
13 ноября Исполнительная служба открыла производство по заявлениям семьи Суркисов о взыскании указанных средств с банка.
Как сообщалось, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
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