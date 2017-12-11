Завтра планируют выбрать председателя КСУ

Согласно повестке повестке дня, обнародованной на сайте Конституционного Суда Украины, на завтра, 12 декабря, запланированы выборы председателя КСУ. В рамках специального пленарного заседания, помимо вопроса об избрании председателя Суда, планируется также продолжить рассмотрение проекта Регламента Конституционного Суда Украины.
Напомним, запланированные на 2 ноября выборы Председателя КСУ не состоялись.
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