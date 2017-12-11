Завтра планируют выбрать председателя КСУ

Vox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство Расширение способов судебной защиты Сроки досудебного расследования в УПК Встречное обеспечение иска Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами Участие свидетелей в хозпроцессе Досудебное урегулирование спора Типовые и образцовые дела в КАСУ Другую новацию Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.