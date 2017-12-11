Сегодня 11 декабря 2017 года, 13:12

Минздрав впервые за 18 лет изменил нормы питания

Министерство здравоохранения впервые за 18 лет изменило нормы питания. Согласно новому указу Минздрава, детям уменьшили количество калорий, а взрослым увеличили количество белков и уменьшили количество углеводов, сообщает Госпотребслужба.

Как отмечается, калорийность питания детям и подросткам снизили в сутки на 15% в среднем. Детям советуют есть меньше сладкого (быстрых углеводов), в отношении подростков Минздрав советует употреблять больше белков (мяса) и меньше жиров (особенно сала и масла), а также меньше углеводов - это каши, хлеб, сладости.

Взрослому населению ведомство рекомендует снизить употребление углеводов в сутки (снизили на 50 грамм), а белков (увеличили на 12 грамм) и жиров (увеличили на 15 грамм) наоборот увеличить.

Отметим, что рекомендации предоставлены в зависимости от группы физической активности, всего их 4. Также рекомендации разные для возрастных групп (18-29, 30-39, 40-59, 60-74, 75 и старше).

«МОЗ объясняет такие изменения тем, что новые нормы более сбалансированные и полезные для здоровья. По снижению калорийности рациона детей ведомство утверждает, что старые нормы питания устарели и были завышенными относительно употребления углеводов. Что провоцировало у детей избыточный вес и ожирение. Подросткам же рекомендуется употреблять больше белковой пищи для лучшего роста и наращивания мышечной массы», - говорится в сообщении.

Мнение же диетологов по данному поводу разделились. Одни специалисты считают, что старые детские нормы соответствовали рекомендациям ВОЗ. А другие считают, что современные дети менее активны, поэтому калорийность урезана обоснованно. Диетологи отметили, что данные рекомендации общего характера, поскольку детям, посещающим спортивные секции, нужно больше калорий, чем детям с меньшими физическими нагрузками.