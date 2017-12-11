Закон об обеспечении жильем военнослужащих вступил в силу

10 декабря с.г. вступил в силу закон № 2181-VIII о предоставлении жилья семьям погибших в АТО. Закон предусматривает, что правительство установит порядок предоставления жилья или денежной компенсации семьям погибших, умерших или военнослужащих, которые пропали без вести в АТО. Речь идет также о людях, которые обеспечивали проведение антитеррористической операции.
Согласно документу, арендованное жилье сохраняется более полугода, если арендатора призвали на военную службу во время мобилизации или в особый период. При получении ранения и лечении в медучреждениях — до выздоровления, при попадании в плен — до возвращения. Также в упомянутых случаях жилье сохраняется за семьей военнослужащего.
Военнослужащие-срочники и военнослужащие, призванные на военную службу во время мобилизации, на особый период не могут быть сняты с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Правительство определит размер и порядок выплат военнослужащим-контрактникам за аренду жилья во время службы, если их не разместили в казармах или семейных общежитиях.
Напомним, парламент принял данный закон7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 6 декабря текущего года.
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