Сегодня 11 декабря 2017 года, 13:12

Фонд гарантирования возобновляет выплаты вкладчикам банка «Хрещатик»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 декабря 2017 года по 25 января 2018 года продолжит выплаты гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособного банка «Хрещатик», сообщается на сайте фонда. Согласно сообщению, вкладчики банка могут обращаться за выплатами в банк-агент фонда – «Альфа-Банка».

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик» с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года. Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.