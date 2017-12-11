Киевлянам пока не будут начислять плату за отопление в домах без счетчиков по средним показателям

Киевская городская государственная администрация заявляет о невозможности начисления платы за услугу централизованного отопления в домах без приборов учета тепловой энергии по средним показателям потребления тепловой энергии в домах, оборудованных счетчиками тепла, за ноябрь. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев,.
«Пока мы не можем начислить плату за отопление для домов без счетчиков по средним показателям», - сказал П.Пантелеев.
Он добавил, что система должна заработать в ближайшее время.
Для домов без счетчиков плата будет начисляться по формуле: тариф умноженный на площадь квартиры и умноженный на коэффициент. Таких домов в Киеве менее 7%.
На данный момент домовыми приборами учета теплоэнергии оборудовано более 93% коммунальных домов Киева.
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