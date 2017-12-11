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За полгода безвизовым режимом с ЕС воспользовались 355 тысяч украинцев

11 декабря 2017 года Источник:LB.ua

За первые шесть месяцев безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом воспользовались 355 тысяч украинцев, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Из них 128 тысяч человек использовали для поездок авиационный транспорт, 227 тысяч - автомобильный и железнодорожный. Самое популярное направление «наземных» маршрутов - это Польша (89,5 тысяч человек) и Румыния (65 тысяч человек).

Госпогранслужба отмечает, что в последнее время ажиотаж с безвизовыми поездками заметно снизился. Если в первые месяцы действия безвиза границу пересекали в среднем 80 тысяч человек, то в ноябре - только 32,5 тысячи. В летние месяцы количество поездок в Европу было на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, что с 11 июня 2017 года граждане Украины могут въезжать по биометрическому паспорту в 26 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония).

Также граждане Украины смогут посетить по биометрическому паспорту еще четыре государства, входящих в шенгенскую зону, но не находящихся в составе Евросоюза: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

При этом безвиз не дает права трудоустроиться на оплачиваемую работу и постоянное проживание на территории ЕС.

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