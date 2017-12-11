Сегодня 11 декабря 2017 года, 11:42

Полиграфкомбинат «Украина» увеличит выпуск паспортов

В первой половине января 2018 года Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

9 августа 2017 года по инициативе Минэкономразвития Кабмин принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли ГП Полиграфический комбинат Украина в госбюджет (постановление №601 от 09.08.2017 года) с 75% до 40%.

В МЭРТ заявили, что разницу между этими средствами — 35% — комбинат сможет вложить в развитие собственных производственных мощностей, включая закупку оборудования по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Стоимость этого оборудования составила 1,7 млн евро.

«Мы надеемся, что в следующем году проблема с задержкой в изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму», — отметил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, спрос на паспорта значительно возрос после того, как начал действовать безвизовый режим с ЕС.