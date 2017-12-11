Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 декабря 2017 года, 11:42

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Полиграфкомбинат «Украина» увеличит выпуск паспортов

11 декабря 2017 года Источник:ДЕЛО

В первой половине января 2018 года Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

9 августа 2017 года по инициативе Минэкономразвития Кабмин принял решение уменьшить размер отчислений части чистой прибыли ГП Полиграфический комбинат Украина в госбюджет (постановление №601 от 09.08.2017 года) с 75% до 40%.

В МЭРТ заявили, что разницу между этими средствами — 35% — комбинат сможет вложить в развитие собственных производственных мощностей, включая закупку оборудования по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Стоимость этого оборудования составила 1,7 млн евро.

«Мы надеемся, что в следующем году проблема с задержкой в изготовлении биометрических паспортов сведется к минимуму», — отметил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, спрос на паспорта значительно возрос после того, как начал действовать безвизовый режим с ЕС.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом