Сегодня 11 декабря 2017 года, 11:42

В Оболонском райсуде продолжилось заседание по делу В.Януковича

Оболонский районный суд г.Киева сегодня, 11 декабря, продолжил заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

На прошлом заседании в дело вошел новый адвокат Игорь Ляшенко. Также были рассмотрены выводы судебно-экономической и семантко-лингвистической экспертизы. Прокурор Кравченко подал ходатайство о допросе свидетелей. Суд частично удовлетворил его. Так, на дачу показаний приглашены президент Украины Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Андрей Парубий и другие. Суд также изучил аудиофайлы с разговорами советника Путина Глазьева и депутата Государственной Думы РФ Затулина о Крыме.

В.Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») УК Украины.