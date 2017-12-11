Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 декабря 2017 года, 11:42

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В новом году команда Spenser & Kauffmann будет работать под новым брендом

11 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Отвечая на вызовы современности и стремясь представлять качественно новый уровень бизнес-решений, команда бренда Spenser & Kauffmann во главе с управляющим партнером Юрием Петренко, партнерами-основателями Александрой Федотовой и Татьяной Данильцевой и советниками Татьяной Харебавой, Татьяной Иванович, Мариной Томаш, Петром Маличеком, Виталией Карговой и Алексеем Соломко в грядущем году начнет свою работу с новым названием.

В течении 11 лет существования на рынке Spenser & Kauffmann зарекомендовала себя как одна из ведущих юридических фирм полного цикла, обеспечив себе место в двадцатке лучших юридических компаний Украины на сегодня. По результатам исследования «Топ 50 юридических фирм Украины» компания была признана среди лидеров в судебной практике, финансовой реструктуризации, земельном и трудовом праве.

Проходя этап стратегических изменений, девять c одиннадцати лидеров компании решили продолжить свою деятельность в рамках обновленного бренда ADER HABER, презентация которого состоится в январе 2018 года.

«Сегодня мы переступили важный для нас рубеж развития компании, уверенно войдя в топ-20 юридических фирм Украины. Несколько последних лет стали знаковыми для работы нашей команды и определили дальнейший вектор деятельности компании. Сейчас мы хотим не просто продолжать свою работу как специалисты в праве. Мы планируем представить рынку иной формат услуг.

ADER HABER - это новое обличье нашей команды. В своем значении это с одной стороны способность отличаться, а с другой – склонность к устойчивости. Именно две эти характеристики лучшим образом показывать нашу команду.

Я и мои коллеги благодарны нашим клиентам, которые долгие годы мотивировали нас развиваться и в столь важный момент поддерживают наши начинания», – отмечает управляющий партнер Spenser & Kauffmann Юрий Петренко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом