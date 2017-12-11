Сегодня 11 декабря 2017 года, 11:42

В новом году команда Spenser & Kauffmann будет работать под новым брендом

Отвечая на вызовы современности и стремясь представлять качественно новый уровень бизнес-решений, команда бренда Spenser & Kauffmann во главе с управляющим партнером Юрием Петренко, партнерами-основателями Александрой Федотовой и Татьяной Данильцевой и советниками Татьяной Харебавой, Татьяной Иванович, Мариной Томаш, Петром Маличеком, Виталией Карговой и Алексеем Соломко в грядущем году начнет свою работу с новым названием.

В течении 11 лет существования на рынке Spenser & Kauffmann зарекомендовала себя как одна из ведущих юридических фирм полного цикла, обеспечив себе место в двадцатке лучших юридических компаний Украины на сегодня. По результатам исследования «Топ 50 юридических фирм Украины» компания была признана среди лидеров в судебной практике, финансовой реструктуризации, земельном и трудовом праве.

Проходя этап стратегических изменений, девять c одиннадцати лидеров компании решили продолжить свою деятельность в рамках обновленного бренда ADER HABER, презентация которого состоится в январе 2018 года.

«Сегодня мы переступили важный для нас рубеж развития компании, уверенно войдя в топ-20 юридических фирм Украины. Несколько последних лет стали знаковыми для работы нашей команды и определили дальнейший вектор деятельности компании. Сейчас мы хотим не просто продолжать свою работу как специалисты в праве. Мы планируем представить рынку иной формат услуг.

ADER HABER - это новое обличье нашей команды. В своем значении это с одной стороны способность отличаться, а с другой – склонность к устойчивости. Именно две эти характеристики лучшим образом показывать нашу команду.

Я и мои коллеги благодарны нашим клиентам, которые долгие годы мотивировали нас развиваться и в столь важный момент поддерживают наши начинания», – отмечает управляющий партнер Spenser & Kauffmann Юрий Петренко.