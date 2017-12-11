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«Юридическая практика» назвала ведущие юрфирмы Украины 2017 года

11 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Обнародованы итоги Всеукраинской исследовательской программы «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года», проводимой газетой «Юридическая практика». Деловым медиа-партнером исследования выступил журнал «БИЗНЕС», генеральным партнером — АФ «Грамацкий и Партнеры».

Возглавила сводную таблицу «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года» международная юридическая фирма Baker McKenzie. В первую десятку компаний вошли:

• Baker McKenzie

• Asters

• Sayenko Kharenko

• «Ильяшев и Партнеры»

• AEQUO

• Arzinger

• AVELLUM

• GOLAW

• «Василь Кисиль и Партнеры»

• EQUITY

Спецвыпуск «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года» предоставляет исчерпывающую информацию о состоянии дел ведущих юридических фирм, практикующих на Украине, являясь полноценным Гидом по рынку юридических услуг для крупного бизнеса.

Спецвыпуск «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года» распространяется с газетой «Юридическая практика» (№ 50 от 12 декабря 2017года), журналом «БИЗНЕС» (№ 44 от 11 декабря 2016 года), а также доступен на сайте top50.com.ua.

Об исследовании:

Ежегодное исследование «50 ведущих юридических фирм Украины» проводится с 1997 года и включает ряд рейтингов — кроме «50 ведущих юридических фирм Украины» и «Бронзовой лиги» по обобщающим показателям, определяются лучшие юрфирмы по доходности, числу юристов, финансовой эффективности, уровню признания среди коллег, а также региональные лидеры и юрфирмы – лидеры в отдельных практиках.

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