Обнародованы итоги Всеукраинской исследовательской программы «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года», проводимой газетой «Юридическая практика». Деловым медиа-партнером исследования выступил журнал «БИЗНЕС», генеральным партнером — АФ «Грамацкий и Партнеры».
Возглавила сводную таблицу «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года» международная юридическая фирма Baker McKenzie. В первую десятку компаний вошли:
• Baker McKenzie
• Asters
• Sayenko Kharenko
• «Ильяшев и Партнеры»
• AEQUO
• Arzinger
• AVELLUM
• GOLAW
• «Василь Кисиль и Партнеры»
• EQUITY
Спецвыпуск «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года» предоставляет исчерпывающую информацию о состоянии дел ведущих юридических фирм, практикующих на Украине, являясь полноценным Гидом по рынку юридических услуг для крупного бизнеса.
Спецвыпуск «50 ведущих юридических фирм Украины 2017 года» распространяется с газетой «Юридическая практика» (№ 50 от 12 декабря 2017года), журналом «БИЗНЕС» (№ 44 от 11 декабря 2016 года), а также доступен на сайте top50.com.ua.
Об исследовании:
Ежегодное исследование «50 ведущих юридических фирм Украины» проводится с 1997 года и включает ряд рейтингов — кроме «50 ведущих юридических фирм Украины» и «Бронзовой лиги» по обобщающим показателям, определяются лучшие юрфирмы по доходности, числу юристов, финансовой эффективности, уровню признания среди коллег, а также региональные лидеры и юрфирмы – лидеры в отдельных практиках.
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