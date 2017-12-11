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Стало известно, насколько подешевеют электромобили с начала года

11 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

С 1 января 2018 года вступают в силу новые правила ввоза электрокаров в Украину – без уплаты НДС и акциза, что удешевит их в среднем на 17%.

Как отмечается, эта норма будет действовать год, хотя изначально планировалось установить пятилетний срок.

Если взять для расчета подержанный автомобиль стоимостью 14 тыс евро, то в эту сумму будут входить собственно сама стоимость машины, 20% НДС и 109 евро акциза, который является фиксированной суммой.

При первой регистрации также нужно будет оплатить сбор в Пенсионный фонд – 3-5% в зависимости от стоимости машины.

Если от текущей рыночной стоимости авто, 14 тыс евро, отнять отмененный НДС, получится 11 666 евро. Если от этой суммы вычесть 109 евро акциза, получится 11 557 евро. Итак, скидка составит около 17% или почти 2,5 тыс евро.

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