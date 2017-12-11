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Вкладчикам восстановившихся через суды банков выплатили свыше 30 млрд грн

11 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам восстановленных через суды банков более 30 млрд гривен.

"Государство уже потеряло шанс вернуть 2 млрд грн, выплаченных вкладчикам Укринбанка, еще 2 млрд - для вкладчиков "Киевской Руси", 300 млн – клиентам "Базиса". С миру по нитке и соберется достаточно большая сумма. По информации самого Фонда, там выплатили вкладчикам восстановленных через суды банков более 30 млрд грн", - говорится в статье.

Автор отмечает, что беспрецедентное очищение банковского сектора стало костью в горле для многих банкиров в кавычках и без.

"Особо упорные тут же кинулись в суды, оспаривая решения НБУ о ликвидации. Дело спорилось, суды выигрывались, и на рынок возвращались некие банки-зомби, не ликвидированные, но без лицензии НБУ, так как механизма, позволяющего ее вернуть, не существовало до момента", - отмечается в материале.

"В разное время действия регулятора оспаривали многие банки — от "Михайловского" и КСГ до "Радикал банка", "Союза" и "Велеса". Безусловно, эти процессы отравляли жизнь НБУ и Фонду гарантирования вкладов, отбирая время и ресурсы, но в схему не трансформировались и логического продолжения не имели. Всего лишь демарш несогласных экс-акционеров", - пишет обозреватель.

Как отмечается, принципиально ситуация с судами банков-зомби изменилась в июле, когда Укринбанк не просто оспорил свою ликвидацию, но и через суд потребовал возврата лицензии.

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