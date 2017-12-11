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Сегодня 11 декабря 2017 года, 10:11

В ГФС сообщили, откуда завезли наибольшее количество авто на еврономерах

Государственная фискальная служба констатирует, что наибольшее количество автомобилей на иностранных номерах было ввезено из Польши. Об этом сообщили в ГФС.

По состоянию на 22 ноября текущего года из Польши в Украину было ввезено 72,8 тыс. автомобилей.

На втором месте Литва – 43,6 тыс. автомобилей.

В первую пятерку также вошли: Болгария – 10,8 тыс., Чехия – 8,8 тыс., Венгрия – 7,2 тыс.

Из России в Украину ввезено 2,7 тыс. автомобилей, из Беларуси – 2,5 тыс., из Молдовы – 4,4 тыс., из Словакии – 7,2 тыс., из Румынии – 2,2 тыс.

Кроме того, по украинским дорогам ездит 7 автомобилей из Австралии, 2 – из Монголии, по 1 автомобилю из Бермудов, острова Буве, острова Рождества, Гвинеи-Бисау, острова Норфолк, Свазиленда.