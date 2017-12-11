Сегодня 11 декабря 2017 года, 10:11

Хорошие новости от «Юридической практики»

Принят Госбюджет-2018

Ночью 7 декабря народные депутаты приняли Закон о Государственном бюджете на 2018 год. Доходы госбюджета предусмотрены в размере 913 млрд 613 млн 702,5 тыс. грн, расходы - 988 млрд 634 млн 334,5 тыс. грн. Предельный объем дефицита госбюджета-2018 определен в сумме 81 млрд 849 млн 380 тыс. грн, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года - 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тыс. грн. На 2018 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января 2018 года - 1700 грн, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн. Минимальная зарплата с 1 января - 3723 грн.

Вводится дополнительная защита аграриев от рейдерства

КМУ на заседании 6 декабря принял постановление «Некоторые вопросы усовершенствования механизма защиты имущественных прав на земельные участки», которым утвердил механизм онлайн-проверки данных о земельном участке при регистрации договоров аренды путем обмена информацией между Земкадастром и Госреестром вещных прав. Благодаря взаимообмену данными между ними в режиме реального времени в случае попытки двойной регистрации аренды одного участка, что является наиболее частным способом осуществления рейдерских атак, система будет блокировать регистрацию договора. Это также исключит возможность искажения информации на уровне регистраторов.

Усилены меры влияния на злостных неплательщиков алиментов

Верховный Совет принял Закон о внесении изменений относительно совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Упрощается порядок установления временного ограничения в праве выезда должника за границу, вводятся новые средства принудительного исполнения решений, новый вид админвзыскания в виде социальных работ. Суд сможет ограничить неплательщика в праве праве управления ТС, праве пользования огнестрельным охотничьим оружием. Законом также устанавливается, что тот из родителей, с которым по решению суда живет ребенок, самостоятельно решает вопрос временного выезда за пределы Украины на срок, не превышающий одного месяца, а в случае шестимесячной задолженности по уплате алиментов – и на срок, превышающий месяц.

Принят закон о противодействии домашнему насилию

Принят Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», которым, в частности, предусмотрено создание Единого государственного реестра случаев домашнего насилия. В реестр будут вноситься сведения о лице, сообщившем о совершении домашнего насилия; пострадавшем лице; обидчике; самом случае насилия. Закон вводит институты срочного запретного и ограничивающего предписаний в отношении обидчика. Среди других мероприятий по борьбе с домашним насилием – постановка обидчика на профилактический учет, а также его направление на прохождение программы для обидчиков.

Бизнес сможет проверить, включен ли он в план госпроверок на 2018 год

ГРС совместно с МЭРТ и при поддержке Офиса эффективного регулирования (BRDO) запустила пилотный модуль https://ias.brdo.com.ua/ планирования мероприятий государственного надзора (контроля). На сайте можно бесплатно и без регистрации проверить, включены ли вы в План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год.

Родители детей-инвалидов освобождаются от мобилизации

http://pravo.ua/news.php?id=0063842

Верховный Совет дал право родителям детей-инвалидов на отсрочку и освобождение от военной службы во время мобилизации. Соответствующий закон предусматривает, что военнообязанным родителям детей-инвалидов предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, или возможность по их желанию проходить военную службу по месту жительства. Также родителям таких детей, которые в настоящее время призваны по мобилизации в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования, предоставляется право на освобождение от военной службы.

Права женщин и мужчин во время службы в ВСУ будут уравнены

Верховный Совет принял за основу законопроект № 6109 об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. Проект исключает из устава внутренней службы ВСУ норму, согласно которой женщин-военнослужащих не назначают в суточный наряд. А в законе «О воинской обязанности и военной службе» намерены прописать, что женщины проходят военную службу на равных с мужчинами. В частности, речь идет о службе по контракту, назначении на должности, получении воинских званий, выполнении задач военной службы и т.д. Документ предоставляет право женщинам служить до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Отменяются ограничения относительно службы женщин в военном запасе. От прохождения сборов намерены освобождать не всех женщин-военнослужащих, а только беременных.

Египет начал выдачу электронных виз украинцам

В Египте начала работу система выдачи электронных виз для въезда в страну. Электронная виза является альтернативой визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта. Украинцы, которые планируют поездку в Египет, могут подать онлайн-заявление на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда. Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.