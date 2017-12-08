Только с восьмой попытки судьям Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС) удалось заполнить свою квоту в Большой Палате ВС. Четвертым «делегатом» от КУС ВС стал Леонид Лобойко, за которого проголосовало 15 судей.
Таким образом, от КУС ВС в Большую Палату вошли: Владимир Британчук, Александра Яновская, Наталия Антонюк и Леонид Лобойко.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: