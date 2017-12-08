он же e-mail

Сегодня 08 декабря 2017 года, 18:31

Леонид Лобойко избран в состав Большой Палаты ВС от Кассационного уголовного суда

Только с восьмой попытки судьям Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС) удалось заполнить свою квоту в Большой Палате ВС. Четвертым «делегатом» от КУС ВС стал Леонид Лобойко, за которого проголосовало 15 судей.

Таким образом, от КУС ВС в Большую Палату вошли: Владимир Британчук, Александра Яновская, Наталия Антонюк и Леонид Лобойко.