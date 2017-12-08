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Сегодня 08 декабря 2017 года, 17:00

Государственная регуляторная служба запустила модуль планирования мероприятий госнадзора

Государственная регуляторная служба Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и при поддержке Офиса эффективного регулирования (BRDO) запустила пилотный модуль планирования мероприятий государственного надзора (контроля) ИАС ДНК.

«Если Вы представляете предприятие – Вы можете бесплатно и без регистрации проверить, включены ли Вы в План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год», - отмечают в Государственно регуляторной службе Украины.

Скачать План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 году (с изменениями) в формате xls.

Сейчас в системе добавлено 108805 утвержденных проверок, из них 27307 попали в Плана осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год.