Государственная регуляторная служба Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и при поддержке Офиса эффективного регулирования (BRDO) запустила пилотный модуль планирования мероприятий государственного надзора (контроля) ИАС ДНК.
«Если Вы представляете предприятие – Вы можете бесплатно и без регистрации проверить, включены ли Вы в План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год», - отмечают в Государственно регуляторной службе Украины.
Скачать План осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 году (с изменениями) в формате xls.
Сейчас в системе добавлено 108805 утвержденных проверок, из них 27307 попали в Плана осуществления комплексных мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год.
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