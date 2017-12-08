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ЕС и Япония договорились о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

08 декабря 2017 года Источник:День

Евросоюз и Япония окончательно договорились о создании зоны свободной торговли. Стороны согласовали текст соглашения об экономическом партнерстве для создания крупнейшей в мире открытой экономической зоны. ЗСТ охватит 600 млн человек и около 30% мирового ВВП.

Соглашение, работа над которым велась четыре года, снижает тарифы, внедряет сотрудничество в сфере стандартов и регулирования и открывает рынки государственных закупок.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявили, что хотя это соглашение имеет «значительную экономическую ценность», оно также имеет «стратегическое значение», демонстрируя обязательства регионов "поддерживать мировую экономику на основе свободных, открытых и честных рынков с четкими и прозрачными правилами».

Юнкер назвал соглашение мощным политическим сигналом миру.

«Окончательная договоренность по соглашению теперь открывает путь к завершению внутренних процедур, подписания, ратификации и имплементации соглашения», - заявили Юнкер и Абэ в заявлении.

Впрочем, несмотря на объявление, стороны не договорились о защите инвестиций, что является последним препятствием на пути свободной торговли между ними. Обсуждение этого вопроса продолжится уже в новом году.

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