Очередная попытка «верховных» судей избрать одного представителя в Большую Палату снова не увенчалась успехом (дополнено)

Собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС) уже в третий раз провело новое голосование по вопросу формирования состава Большой Палаты ВС. На место в последней в этот раз претендовали пятеро кандидатов: Ирина Григорьева, Аркадий Бущенко, Надежда Стефанив, Сергей Стороженко, Василий Огурецкий. Но и в рамках нынешнего тура волеизъявления судей КУС ВС определить одного победителя не удалось: голоса «верховных» судей снова рассеялись, и никто из «пятерки» соискателей не получил необходимой поддержки у коллег.
Повторное тайное голосование также оказалось не результативным, несмотря на то, что один из претендентов Сергей Стороженко снял свою кандидатуру. Сейчас в очередной раз будет проходить новое выдвижение кандидатур.
В ходе нового голосования количество претендентов сократилось до двух: были выдвинуты кандидатуры Надежды Стефанив и Леонида Лобойко, но никто из них так и не получил необходимых 15 голосов "за". За Леонида Лобойко проголосовало 14 судей КУС ВС, а за Надежду Стафанив - 7.
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