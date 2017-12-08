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НАПК решило временно закрыть доступ НАБУ к реестру е-деклараций

08 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило временно закрыть полный доступ Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к реестру электронных деклараций. Об этом на заседании НАПК сообщила председатель Наталья Корчак.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).

В связи с этим НАПК обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент. НАБУ ответило, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.

«Даю поручение...до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт...принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций», - сказала Н.Корчак.

Также Н.Корчак поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

По словам Н.Корчак, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.

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