НАПК решило временно закрыть доступ НАБУ к реестру е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило временно закрыть полный доступ Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к реестру электронных деклараций. Об этом на заседании НАПК сообщила председатель Наталья Корчак.
По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).
В связи с этим НАПК обратилось в НАБУ с просьбой пояснить данный инцидент. НАБУ ответило, что это обычная ошибка и служебная проверка не выявила нарушений.
«Даю поручение...до выяснения причин и обстоятельств, в которых имел место данный факт...принять меры, связанные с остановкой доступа сотрудников Национального антикоррупционного бюро к реестру деклараций», - сказала Н.Корчак.
Также Н.Корчак поручила Писаренко подготовить и направить соответствующее заявление в правоохранительные органы.
По словам Н.Корчак, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение о возобновлении доступа НАБУ к реестру.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: