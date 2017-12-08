Сегодня 08 декабря 2017 года, 17:00

Венецианская комиссия поддержала Украину в языковом споре с Венгрией

Венецианская комиссия пришла к выводу, что роль государственного языка не может подвергаться сомнению и полностью соответствует всем международно-правовым инструментам международных и региональных организаций. Об этом говорится в заявлении Министерства образования Украины после утверждения результатов на финальном заседании Венецианской комиссии, 8 декабря 2017 года.

«Минобразования приветствует последовательную позицию Комиссии в вопросе места и роли государственного языка в образовательном процессе. Определяющая роль государственного языка не может подвергаться сомнению и полностью соответствует всем международно-правовым инструментам международных и региональных организаций. Мы благодарны Венецианской комиссии за подтверждение этой позиции», - говорится в сообщении.

В частности, главный тезис вывода заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в Законе «Об общем среднем образовании». В Минобразования согласились с этим выводом.

«Совместно с национальными общинами Минобразования будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель – обеспечить достаточный уровень владения как государственным, так и родным языками», - подчеркнули в профильном министерстве.

Кроме того, Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно упреков, будто языковая статья Закона «Об образовании» сужает права представителей национальных меньшинств. В Комиссии отметили, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины, а ряд вопросов относительно применения языков должно решаться специальными законами. Таким образом, обвинение со стороны Венгрии не поддержаны.

При этом в Комиссии рекомендовали «удлинить переходный период для имплементации статьи».

«Так, сейчас Закон «Об образовании» указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году. Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продление переходного периода является обоснованным и полностью поддержит эту рекомендацию. Комиссия также подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что Минобразования планирует сделать», - заявили в Минобразования Украины.

В Министерстве образования также призвали партнеров-соседей к конструктивному диалогу. Официальный вывод будет обнародован Венецианской комиссией 11 декабря.

Напомним, МИД Венгрии призвал направить в Закарпатскую область постоянную миссию ОБСЕ для наблюдения в связи с «напряженной» ситуацией и якобы антивенгерскими настроениями.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на встрече глав МИД в Вене, что количество представителей венгерского меньшинства в Закарпатской области постоянно уменьшается и в настоящее время не составляет даже 100 тысяч.