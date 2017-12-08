В Минюсте сотрудники НАБУ провели обыск

Министерство юстиции заявляет о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве в пятницу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.
По ее словам «в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ».
«Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ убежали без каких-либо объяснений через черный ход», - написала она.
Также, позже стало известно, что сотрудники НАБУ провели обыск дома у руководителя секретариата правительственного уполномоченного, который представляет нашу страну в Евросуде.
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