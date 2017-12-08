Сегодня 08 декабря 2017 года, 15:30

Фонд госимущества утвердил список приватизации на 2018 год

Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Трубаров. Как сообщается, в список входит около 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е. В частности, в перечень входит ряд энергетических компаний, а именно, «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие. По словам Трубарова, фонд планирует получить от приватизации указанных объектов около 22,5 млрд гривен.

«Это реальная сумма, которую фонд выполнит. В ближайшее время Верховная Рада примет новый закон о приватизации, который не только упростит процесс приватизации и сократит сроки подготовки, но и станет ясным инвесторам. Поэтому следующий год должен стать годом большой приватизации», – отметил В.Трубаров.

Он также сообщил, что по ряду предприятий уже ведется приватизационная подготовка, в частности это касается таких предприятий как Центрэнерго, ОПЗ, энергокомпаний и других предприятий.