Сегодня 08 декабря 2017 года, 15:30

Юристы обсудили эффективность рассмотрения Антирейдерской комиссией жалоб в сфере госрегистрации

Антирейдерская комиссия vs суд - куда лучше обращаться за защитой? На этот вопрос пытались найти ответ участники одноименного круглого стола, который был организован Ассоциацией адвокатов Украины и состоялся сегодня в Киеве. Впрочем, как отметила в начале мероприятия заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, не стоит противопоставлять Комиссию и суд, ведь у них разные функции, но общая цель – защита законных прав и интересов. Г-жа Сукманова констатировала, что реформа сферы регистрации принесла много позитива, но нарушения закона со стороны регистраторов были и продолжаются. «Регистрационная функция – одна из судьбоносных функций государства», - акцентировала замминистра, поэтому логичным является осуществление контроля за регистраторами, чем и занимается Минюст.

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации в рамках своих полномочий проверяет лишь действия регистратора во время осуществления регистрации, но стороны «приходят и пытаются превратить заседание Комиссии в судебный процесс», отметил глава Комиссии Виталий Гайдук. Возможно, из-за нечетко прописанной процедуры работы Комиссии существуют некие проблемные моменты с уведомлением сторон о заседаниях, но именно это и делает работу Комиссии оперативной, считает г-н Гайдук. Также, по его словам, есть понимание со стороны административных судов, в которых обжалуются приказы Минюста по итогам решений Комиссии: суды допускают, что процесс уведомления несовершенен, и присутствие стороны на заседании чаще всего не влияет на решение Комиссии. Виталий Гайдук рассказал, что европейская практика работы подобных органов ограничивается лишь документальным анализом, вообще без присутствия сторон.

По мнению Романа Гавриша, руководителя Киевской местной прокуратуры №10, либерализация законодательства негативно повлияла на обеспечение законности в сфере регистрации, увеличилось количество злоупотреблений, мошенничества, особенно со стороны нотариусов. А заместитель начальника отдела Главного следственного управления Национальной полиции Евгений Рогачев пожаловался на большую загруженность следователей, которые не успевают рассматривать дела о незаконных регистрационных действиях. Проблема не в законодательстве, а в самих регистраторах, которые всегда находят возможности для обхода закона, парировала Елена Сукманова. Кстати, недавно инициированы новые законодательные изменения, так называемый «антирейдерский законопроект № 2», которым предлагается усиление защиты от махинаций с арендой земли, устанавливается обязательность обучения регистраторов и т.д.

Александра Павленко, управляющий партнер Pavlenko Legal Group, отметила, что деятельность Комиссии позволила разгрузить суды по делам, связанным с государственной регистрацией, хотя и к ее работе остается много вопросов. Кроме того, по словам судьи Хозяйственного суда г. Киева Анна Бондаренко, Комиссия добавила админсудам новую категорию дел – по обжалованию приказов Минюста. В судах не хватает судей, в полиции – следователей, также и в прокуратуре большая нагрузка, да еще и регистраторы бывают недобросовестные, - назвал основные проблемы Олег Вдовичен, управляющий партнер АО «Вдовичен и партнеры». Но все не так плохо, убежден Виталий Гайдук, ведь Минюст успешно работает и блокирует нерадивых регистраторов.