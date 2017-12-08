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Определился еще один «делегат» в Большую Палату от Кассационного уголовного суда в составе ВС (дополнено)

08 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Оглашены результаты нового тура тайного голосования судей Кассационного уголовного суда в составе ВС за избрание двоих судей в Большую Палату. Из пяти претендентов только одному удалось набрать большинство голосов: «победительницей» стала Наталия Антонюк с результатом 15 голосов «за». Среди остальной «четверки» будет проводиться повторное тайное голосование.

В ходе повторного тайного голосования мнение судей вновь разделились: никто из четверых претендентов не набрал большинства голосов судей КУС ВС.

Сейчас в заседании собрания судей КУС ВС объявлен перерыв, будут проводиться консультации, а затем, очевидно, новое голосование, за одного кандидата в Большую Палату ВС.

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