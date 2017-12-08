Сегодня 08 декабря 2017 года, 15:30

Египет начал выдачу электронных виз украинцам

В Египте начала работу система выдачи электронных виз для въезда в страну. Электронная виза является альтернативой визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта, сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Украинцы, которые планируют поездку в Египет, могут подать онлайн заявление на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда.

Для оформления электронной визы необходимо иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку.

После заполнения необходимых форм и уплаты консульского сбора (25 долларов) заявитель получает копию электронной визы - e-Visa по электронной почте.

Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.

Для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления. Оформлять e-Visa рекомендуется не менее чем за 7 дней до запланированного путешествия.