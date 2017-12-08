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Поступления ЕСВ превысили прошлогодний показатель на 43,8 миллиарда, - ГФС

08 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Государственной фискальной службой Украины с начала 2017 года обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 160,9 млрд грн. Об этом сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

По его словам, нынешний показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за аналогичный период на 43,8 млрд гривен.

«По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов Украины, выполнены в полном объеме. С учетом поступлений декабря дополнительные ожидаемые поступления единого взноса по 2017 год составят около 20 млрд гривен», – отметил М.Продан.

Он также отметил, что органами ГФС проводится целенаправленная работа по сбору средств, необходимых для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

«ГФС принимает все необходимые меры для выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса с целью роста поступлений единого взноса и уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины», – подчеркнул г-н Продан.

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