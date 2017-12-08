Сегодня 08 декабря 2017 года, 14:00

Акциз на сигареты повышен почти на 30%

Парламен принял изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия.За принятие законопроекта №6776-д проголосовали 252 народных депутата.

В частности, проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, а именно в 2018 году – на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в целом на 29,7%).

В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук (на сегодня минимальное налоговое обязательство для сигарет на Украине составляет 20 евро за тысячу штук – ред.).

Кроме того, проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдать требования Директивы Совета ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

«Для этого вводится механизм определения такой цены», – говорится в пояснительной записке.

Проектом также предлагается повысить ставки экологического налога на 11,2%, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов – на 16,8%.

По оценкам Министерства финансов, общие поступления от внедрения норм данного проекта закона в 2018 году составят 12,460 млрд гривен.