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Акциз на сигареты повышен почти на 30%

08 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Парламен принял изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается повышение стоимости акцизов на табачные изделия.За принятие законопроекта №6776-д проголосовали 252 народных депутата.

В частности, проект предусматривает постепенное до 2025 года повышение ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акциза с табачных изделий, а именно в 2018 году – на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в целом на 29,7%).

В последующие годы предусмотрено повышение на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за тысячу штук (на сегодня минимальное налоговое обязательство для сигарет на Украине составляет 20 евро за тысячу штук – ред.).

Кроме того, проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдать требования Директивы Совета ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%.

«Для этого вводится механизм определения такой цены», – говорится в пояснительной записке.

Проектом также предлагается повысить ставки экологического налога на 11,2%, а ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов – на 16,8%.

По оценкам Министерства финансов, общие поступления от внедрения норм данного проекта закона в 2018 году составят 12,460 млрд гривен.

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