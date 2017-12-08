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А.Яновская и В.Британчук избраны в Большую Палату ВС от Кассационного уголовного суда (дополнено)

08 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Оглашены результаты тайного голосования судейского коллектива Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС). В рамках первого тура волеизъявления «верховных» судей удалось определить только двоих победителей. В Большую Палату от КУС ВС были избраны Александра Яновская (получила 20 голосов «за») и Владимир Британчук – с результатом 17 голосов «за». В соответствии с ранее утвержденным Положением о собрании судей КУС ВС во втором туре тайного голосования будут принимать участие «восьмерка» ранее заявленных претендентов (никто из них снимать свою кандидатуру не захотел).

Оглашены результаты повторного тайного голосования за избрание двоих судей в Большую Палату ВС от КУС ВС: голоса судей разделились таким образом, что никто из восьми претендентов не получил большинства поддержки. После этого были оглашены новые выборы. В результате было предложена «пятерка» кандидатов: Наталия Антонюк, Надежда Стефанив, Аркадий Бущенко, Ирина Григорьева и Татьяна Матиек.

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