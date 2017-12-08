Сегодня 08 декабря 2017 года, 13:59

Депутаты поддержали новые ограничения на беспошлинный ввоз товаров

Парламент ограничил беспошлинный ввоз товаров на Украину до трех посылок в месяц по цене до 50 евро каждая. Об этом идет речь в законопроекте №6776-д.

Ограничения будут действовать как при самостоятельном пересечении границы, так и при почтовой пересылке.

Напомним, ограничение существовало и ранее, однако 150 евро была стоимость одной посылки, а количество отправлений не ограничивалось.

Также парламентарии ограничили ввоз товаров в багаже для тех, кто часто пересекает границу. Украинцы смогут провозить товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг при условии, что отсутствовали в стране более 24 часов и въезжают в Украину не чаще одного раза за 72 часа. Если эти временные промежутки не соблюдаются – везти товары можно на сумму до 50 евро.

Напомним, до ограничений можно было ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг раз в сутки, не проводя за рубежом более 24 часов.