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Суд приостановил приказ Минздрава о повышении норм электромагнитного излучения

08 декабря 2017 года Источник:ДЕЛО

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобу общественной организации «Институт общественного здоровья» и приостановил до решения дела в суде действие приказа Министерства здравоохранения Украины, которым увеличивались нормы допустимого электромагнитного излучения с 2,5 мкВт/кв. см до 10 мкВт/кв. см и отменялись санитарные паспорта на базовые станции.

В пресс-службе оператора мобильной связи компании «Киевстар» сообщили, что 7 декабря Киевский апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу общественной организации «Институт общественного здоров’я» на постановление Окружного административного суда Киева от 1 ноября 2017 года об отказе принятия мер обеспечения иска и приостановил до решения дела в суде действие приказа Минздрава от 13 марта 2017 года № 266 «Об утверждении изменений в государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений».

«Мы вновь должны снизить мощность базовых станций, а еще — получать коррупционные документы, не имеющие какой-либо ценности ни для граждан, ни для операторов. Причина? Действие приказа МОЗ, которым увеличивались нормы излучения с 2,5 мкВт/кв. см до 10 мкВт/кв. см и отменялись санпаспорта на базовые станции, приостановлено. Его судьбу будет решать суд», — написал на своей странице в Facebook президент «Киевстара» Петр Чернышов.

Как сообщалось, в мае Минздрав Украины подписал приказ о внесении изменений в санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений, что позволит мобильным операторам уменьшить инвестиции на построение современных сетей и сократить количество разрешительных документов при внедрении технологии мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE).

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