На 4 места в Большой Палате ВС претендует 10 судей Кассационного уголовного суда

Собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (ВС), как и коллективы других кассационных судов, приняло решение пока что делегировать в состав Большой Палаты ВС не пятерых, а четверых своих представителей.
На эти кадровые позиции было предложено (путем выдвижения и самовыдвижения) 10 кандидатур: Владимир Британчук, Ирина Григорьева, Надежда Стефанив, Аркадий Бущенко, Леонид Лобойко, Николай Мазур, Татьяна Матиек, Наталия Антонюк, Василий Огурецкий, Александра Яновская.
Определять "четверку" судей Большой Палаты будут в ходе тайного голосования.
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