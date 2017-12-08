Сегодня 08 декабря 2017 года, 12:29

На 4 места в Большой Палате ВС претендует 10 судей Кассационного уголовного суда

Собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (ВС), как и коллективы других кассационных судов, приняло решение пока что делегировать в состав Большой Палаты ВС не пятерых, а четверых своих представителей.

На эти кадровые позиции было предложено (путем выдвижения и самовыдвижения) 10 кандидатур: Владимир Британчук, Ирина Григорьева, Надежда Стефанив, Аркадий Бущенко, Леонид Лобойко, Николай Мазур, Татьяна Матиек, Наталия Антонюк, Василий Огурецкий, Александра Яновская.

Определять "четверку" судей Большой Палаты будут в ходе тайного голосования.