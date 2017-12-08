Сегодня 08 декабря 2017 года, 12:29

Председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС избран С.Кравченко

Оглашены результаты тайного голосования за избрание председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС).За кандидатуру Станислава Кравченко проголосовало 23 из 28 судей КУС ВС (один бюллетень был признан недействительным, четверо судей высказались против). Сейчас собрание судей приступает к рассмотрению второго кадрового вопроса - избрание судей в Большую Палату ВС.