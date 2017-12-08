Оглашены результаты тайного голосования за избрание председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС).За кандидатуру Станислава Кравченко проголосовало 23 из 28 судей КУС ВС (один бюллетень был признан недействительным, четверо судей высказались против). Сейчас собрание судей приступает к рассмотрению второго кадрового вопроса - избрание судей в Большую Палату ВС.
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