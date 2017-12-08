Сегодня 08 декабря 2017 года, 12:28

Прокуратура должна сама корректировать количество прокуроров в зависимости от нагрузки, - народный депутат Сергей Алексеев

Механическое уменьшение количества прокуроров на Украине может негативно отразиться на качестве следственных действий. Об этом сказал заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев, докладывая принятый в первом чтении законопроект №7160 о внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» (относительно оптимизации численности работников органов прокуратуры).

По его словам, законопроект предусматривает исключить из части первой статьи 14 Закона Украины «О прокуратуре» положение, где речь идет об уменьшении количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тысяч человек.

«При этом сохраняется существующая численность работников прокуратуры на уровне 15 тысяч человек. Это позволит в пределах законодательно утвержденной общей численности работников корректировать необходимое количество прокуроров, следователей, государственных служащих и других работников органов прокуратуры в зависимости от объема нагрузки по направлениям деятельности», - пояснил он.

Сергей Алексеев отметил, что на Украине ежегодно регистрируется около 1 млн. уголовных производств, а по законодательству за каждым из них должен быть назначен процессуальный руководитель. «Поэтому уменьшение количества прокуроров до 10 тыс человек неизбежно приведет к неоправданному увеличению нагрузки на них. Сейчас, исходя из количества зарегистрированных производств, нагрузка на одного прокурора достигает 600 производств в год», - сказал он.

Сергей Алексеев отметил, когда устанавливали ограничения количества прокуроров в 2015 году до 10 тысяч человек, трудно было спрогнозировать, что в 2017 году круг органов досудебного расследования расширится. Кроме того, по его словам, при установлении такого количества во внимание бралась исключительно средние показатели соотношения количества прокуроров к населению в европейских странах без учета реального состояния преступности, экономической ситуации и другие процессов происходящих на Украине.

«Нельзя механически сокращать количество прокуроров на Украине основываясь только на таком сравнении. На Украине в разы больше полномочий и обязанностей в уголовном судопроизводстве и за его пределами, чем прокурор за рубежом. На Украине имеется функция «процессуального руководства», не характерна для прокуратур большинства зарубежных стран, полномочия которых сводятся лишь к поддержанию государственного обвинения в суде», - отметил он.