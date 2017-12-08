Сегодня 08 декабря 2017 года, 12:29

Вступили в силу Типовые требования к вертикальным согласованным действиям хозсубъектов

5 декабря с.г. вступили в силу Типовые требования к вертикальным согласованным действиям хозяйствующих субъектов (далее - Типовые требования). Об этом сообщается на сайте ЮФ Sayenko Kharenko.

Целью разработки этого акта Антимонопольным Комитетом Украины (далее - АМКУ) является гармонизация национального правового режима вертикальных соглашений согласно Регламенту Европейской Комиссии № 330/2010 (далее – Регламент ЕК) и усовершенствование действующего регулирования соглашений о поставке, дистрибуции и использовании товаров.

Типовые требования предусматривают ряд новшеств, среди которых введение новых юридических терминов, определение видов вертикальных соглашений, не требующих разрешения АМКУ, а также установление жестких и исключенных ограничений на совершение вертикальных согласованных действий. Среди многочисленных нововведений, следующие положения были реализованы в Типовых требованиях:

• определения новых терминов, а именно «активные» и «пассивные продажи», которые могут повлиять на анализ в зависимости от типа задействованного рынка;

• обеспечение прозрачности расчетов рыночной доли хозяйствующих субъектов в зависимости от типа задействованных товаров, т.е. однородных и неоднородных товаров;

• в прошлом, получение разрешения АМКУ требовалось на все типы вертикальных согласованных действий, если совокупный объем реализации товаров участников согласованных действий превышал 12 млн. евро в мире и хотя бы одного из участников – 1 млн. евро на Украине. Согласно принятым Типовым требованиям, такой критерий применяется исключительно в отношении объединений и теперь получение разрешения АМКУ требуется, если объем реализации товаров хотя бы одного из участников объединения превышает 25 млн. евро на Украине;

• получение разрешения АМКУ не требовалось для вертикальных соглашений хозяйствующих субъектов, совокупная доля на рынке которых не достигала 20%. Сейчас этот порог увеличен до 30% и применяется отдельно к каждому участнику;

Хозяйствующие субъекты, занимающие монопольное (доминирующее) положение на рынке, теперь могут подпадать под исключения, предусмотренные Типовыми требованиями.

Общее освобождение от необходимости получения разрешения АМКУ, в случае, когда рыночные доли участников составляют менее 5%, более не применяться к жестким вертикальным ограничениям (например, установление фиксированной или минимальной ценыперепродажи, ограничение территории продажи или круга покупателей).

Примечательно, что согласно Типовым требованиям, ограничения поставщиком продаж товара конечным потребителям участниками избирательной системы снабжения или ограничения продаж компонентов изделия конечным потребителям или хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги по ремонту, подпадают под исключение. Вместе с тем, в соответствии с Регламентом ЕК, такие случаи подпадают под жесткие ограничения, на которые не распространяться исключения.