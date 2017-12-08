Сегодня 08 декабря 2017 года, 10:58

Скандальный законопроект «Купуй українське» приняли за основу

Верховный Совет принял за основу законопроект №7206, также известный как «Купуй українське». Решение поддержал 241 народный депутат.

«Этот закон позволит сократить импорт до 25%, что приведет к увеличению темпов экономического развития. С этой целью мы предлагаем изменения в закон о тендерных закупках, чтобы поставить их на службу закону Украины», — заявил соавтор законопроекта Виктор Галасюк.

По его словам, ежегодно через систему госзакупок в стране за деньги налогоплательщиков на сумму свыше 100 млрд грн закупается импортная продукция, которая может производиться на Украине.

Хотя, по подсчетам МЭРТ, иностранных компаний среди участников и победителей в публичных закупках — не более 1%, тогда как импортные товары в общем объеме госзакупок составляют 27%.

Они предлагают выделить категории товаров, работ или услуг, закупки которых будут осуществляться исключительно по ценовому критерию.

Для остальных он предусматривает дополнительные неценовые критерии.

Так, в случае осуществления закупки товаров, работ и услуг, которые не являются предметом неспециализированной закупки, критерием оценки является «приведенная цена».

Как отмечается в законопроекте, приведенная цена = Цена/Коэффициент коррекции. Последний коэффициент вычисляется по многоуровневой формуле.

Эта формула предусматривает удельный вес «местной составляющей» не ниже 20% в тендерном предложении. Под местной составляющей депутаты предлагают подразумевать долю местного производства товара.

Таким образом, законопроектом предлагается предоставлять во время госзакупок преференции украинским предприятиям, даже если их услуги будут стоить дороже на 43%.

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук в своем выступлении отметил, что при доработке проекта ко второму чтению нужно будет учесть замечания научно-экспертного управления парламента.

«Мы должны его доработать, чтобы механизмы, которые предлагаются были правильно выписаны. Чтобы это не влекло за собой искажения конкуренции. Мы должны сделать так, чтобы закон давал преимущества отечественным производителям, но не приводил к повышению цен на тендерах по госзакупках», - сказал он.