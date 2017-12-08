Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 декабря 2017 года, 10:58

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Скандальный законопроект «Купуй українське» приняли за основу

08 декабря 2017 года Источник:epravda.com.ua

Верховный Совет принял за основу законопроект №7206, также известный как «Купуй українське». Решение поддержал 241 народный депутат.

«Этот закон позволит сократить импорт до 25%, что приведет к увеличению темпов экономического развития. С этой целью мы предлагаем изменения в закон о тендерных закупках, чтобы поставить их на службу закону Украины», — заявил соавтор законопроекта Виктор Галасюк.

По его словам, ежегодно через систему госзакупок в стране за деньги налогоплательщиков на сумму свыше 100 млрд грн закупается импортная продукция, которая может производиться на Украине.

Хотя, по подсчетам МЭРТ, иностранных компаний среди участников и победителей в публичных закупках — не более 1%, тогда как импортные товары в общем объеме госзакупок составляют 27%.

Они предлагают выделить категории товаров, работ или услуг, закупки которых будут осуществляться исключительно по ценовому критерию.

Для остальных он предусматривает дополнительные неценовые критерии.

Так, в случае осуществления закупки товаров, работ и услуг, которые не являются предметом неспециализированной закупки, критерием оценки является «приведенная цена».

Как отмечается в законопроекте, приведенная цена = Цена/Коэффициент коррекции. Последний коэффициент вычисляется по многоуровневой формуле.

Эта формула предусматривает удельный вес «местной составляющей» не ниже 20% в тендерном предложении. Под местной составляющей депутаты предлагают подразумевать долю местного производства товара.

Таким образом, законопроектом предлагается предоставлять во время госзакупок преференции украинским предприятиям, даже если их услуги будут стоить дороже на 43%.

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук в своем выступлении отметил, что при доработке проекта ко второму чтению нужно будет учесть замечания научно-экспертного управления парламента.

«Мы должны его доработать, чтобы механизмы, которые предлагаются были правильно выписаны. Чтобы это не влекло за собой искажения конкуренции. Мы должны сделать так, чтобы закон давал преимущества отечественным производителям, но не приводил к повышению цен на тендерах по госзакупках», - сказал он.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
  • integrites
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом