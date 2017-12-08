Парламент разрешил ввозить электромобили без уплаты НДС и акциза

Операции по ввозу электромобилей на Украине на 5 лет освобождаются от уплаты НДС и акциза. Изменения в Налоговый кодекс (законопроект №6776-д, ЭП) Верховный совет принял 252 голосами.
Так, исходя из содержания документа, до 2022 года отменяется налог на добавленную стоимость и акциз на операции по ввозу на территорию Украины электромобилей.
Ранее сообщалось, что общий парк электромобилей, которые эксплуатируются на Украине, уже превысил 4 тыс. единиц.
Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.
Напомним, законопроект №6776-д, который в рамках «бюджетного пакета» приняли депутаты, предусматривает также повышение стоимости акцизов на табачные изделия на 29,7%.
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