Сегодня проходит собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС). На повестке дня как кадровые, так и организационные вопросы, связанные с началом работы Суда.
Вначале "верховные" судьи утвердили Положение о собрании судей КУС ВС. Первый кадровый вопрос-избрание председателя кассационного суда. На эту должность выдвинута только одна кандидатура - Станислав Кравченко.
Напомним, что ранее, до назначения "верховным" судьей, г-н Кравченко занимал должность заместителя председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
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