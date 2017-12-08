он же e-mail

Сегодня 08 декабря 2017 года, 10:58

С.Кравченко - единственный кандидат на должность председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС

Сегодня проходит собрание судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС ВС). На повестке дня как кадровые, так и организационные вопросы, связанные с началом работы Суда.

Вначале "верховные" судьи утвердили Положение о собрании судей КУС ВС. Первый кадровый вопрос-избрание председателя кассационного суда. На эту должность выдвинута только одна кандидатура - Станислав Кравченко.

Напомним, что ранее, до назначения "верховным" судьей, г-н Кравченко занимал должность заместителя председателя Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.