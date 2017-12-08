Сегодня 08 декабря 2017 года, 10:58

Парламент проголосовал за бюджет-2018

Народные депутаты проголосовали во втором чтении и в целом за проект государственного бюджета на 2018 год.

За бюджет во втором чтении проголосовало 267 голосов.

За бюджет в целом проголосовало 273 народных депутата.

Согласно информации, размещенной на сайте ВР, в пояснительной записке к законопроекту №7000 "О Государственном бюджете на 2018 год" определяются главные параметы бюджета:

"Доходы Государственного бюджета Украины в сумме 913.613.702,5 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 839.837.370,4 тыс. гривен и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 73.776.332,1 тыс. гривен, согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

расходы Государственного бюджета Украины в сумме 988.634.334,5 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 906.650.267,4 тыс. гривен и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 81.984.067,1 тыс. гривен;

возврат кредитов в Государственный бюджет Украины в сумме 7.332.772,3 тыс. гривен, в том числе возвращения кредитов в общий фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 6.000.333,4 тыс. гривен и возвращение кредитов в специальный фонд Государственного бюджета Украины - в сумме 1.332.438,9 тыс. гривен;

предоставление кредитов из Государственного бюджета Украины в сумме 14.161.520,3 тыс. гривен, в том числе предоставление кредитов из общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 923.381,5 тыс. гривен и предоставление кредитов из специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 13.238 .138,8 тыс. гривен;

предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины в сумме 81.849.380 тыс. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 61.735.945,1 тыс. гривен и предельный объем дефицита специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 20.113 .434,9 тыс. гривен, согласно приложению №2 к настоящему Закону;

оборотный остаток бюджетных средств в размере до 2 процентов расходов общего фонда Государственного бюджета Украины, определенных настоящей статьей.

Законом утверждены бюджетные назначения главным распорядителям средств Государственного бюджета Украины на 2018 год в разрезе ответственных исполнителей по бюджетным программам, распределение расходов на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами, распределение расходов на осуществление правосудия между местными и апелляционными судами, высшими специализированными судами, органами и учреждениями системы правосудия в соответствии с приложениями №3, №4, №5 и №8 к настоящему Закону.

Законом утвержден на 2018 межбюджетные трансферты согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Закону.

Законом утвержден перечень кредитов (займов), привлекаемых государством в специальный фонд Государственного бюджета Украины в 2018 году от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов согласно приложению №9 к настоящему Закону.

Документом определено на 31 декабря 2018 предельный объем государственного долга в сумме 1.999.347.176,8 тыс. Гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 747.551.011,7 тыс. гривен.

Законом установлено, что в 2018 году государственные гарантии в объеме до 24.000.000 тыс. гривен могут предоставляться:

1) по решению Кабинета Министров Украины для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования инвестиционных проектов, в том числе в сфере космической деятельности;

2) на основании международных договоров Украины по таким возможным направлениям: финансирование инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, имеющих стратегическое значение и реализация которых будет способствовать развитию экономики Украины, проектов, направленных на повышение энергоэффективности и укрепление конкурентных преимуществ украинских предприятий.

Законом установлено в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривны, с 1 июля - 1841 гривна, с 1 декабря - 1921 гривна;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.

Законом установлено в 2018 году минимальную заработную плату:

в месячном размере: с 1 января - 3723 гривны;

в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривны.

Документом установлено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей - 85 процентов, для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 100 процентов соответствующего прожиточного минимума".

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками.