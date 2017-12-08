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Минфин нацелен консолидировать долговой инструментарий

08 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Министерство финансов Украины нацелено консолидировать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в несколько крупных серий, сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца.

“Мы, в последние полгода, очень мало размещаем новых инструментов… В какой-то момент мы посмотрели со стороны на наши облигации: там более 300 выпусков, в которых очень сложно разобраться. Поэтому мы сокращаем количество облигаций и увеличиваем их объем. Консолидация происходит плавно, мы просто не перевыпускаем инструменты, которые идут на погашение”, – сказал он во время образовательного проекта #бюджетPRO, который прошел в Киеве 6 декабря.

По словам Ю.Буцы, основная цель консолидации – стимулировать повышение активности торгов ОВГЗ и получить таким образом индикатив доходности ценных бумаг на вторичном рынке.

“Сейчас, когда мы объявляем первичный аукцион, мы часто не понимаем, сколько стоят наши инструменты на вторичном рынке. Поэтому мы будем изменять требования к первичным дилерам, вводить институт маркет-мейкеров, и будем стимулировать сокращение количества инструментов, чтобы ОВГЗ активно обращались на вторичном рынке и мы видели их справедливую рыночную стоимость”, – сказал замминистра.

В целом, сообщил Ю.Буца, Минфин считает оптимальным сокращение количества выпусков ОВГЗ до 30-40, исключая облигации в портфеле Национального банка Украины.

“В идеале их должно быть еще меньше. Сейчас у нас более 200 инструментов”, – сказал Ю.Буца.

Как сообщалось, на следующий вторник, 12 декабря, министерство назначило внеплановый аукцион по размещению годичных валютных бумаг, а 19 декабря, как и было запланировано первоначально, пройдет аукцион по продаже двухлетних валютных облигаций.

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