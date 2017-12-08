В Минсоцполитики сообщили, сколько украинцев получают минималку

На Украине уменьшилось количество работников, которые получают минимальную зарплату 3200 грн. С начала года этот показатель уменьшился в 3,5 раза.
“После повышения уровня минимальной зарплаты, более чем в три с половиной раза снизилось количество лиц, которые получают зарплату на минимальном уровне. Это свидетельствует о детенизации экономики”, – рассказал министр соцполитики Андрей Рева.
По словам чиновника, в сентябре 2017 года было трудоустроено на 121 700 человек больше, чем уволено.
“На 25% уменьшилось количество людей, которые находятся на учете в Госцентре занятости. Сегодня действительно высокая потребность в кадрах на рынке труда”, – прокомментировал он.
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