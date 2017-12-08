Сегодня 08 декабря 2017 года, 09:26

НБУ расширил возможности банков в хранении запасов наличности

В Национальном банке урегулировали ряд вопросов, способствующих оперативному обеспечению регионов наличными и совершению операций с запасами наличности регулятора на хранении в уполномоченных банках. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В частности, Национальный банк расширил возможности хранения уполномоченными банками запасов наличности в определенных ими хранилищах или сейфах, которые используются в качестве хранилищ; учел логистические возможности уполномоченных банков по обслуживанию регионов наличными и расширил возможности территориального расположения хранилища/сейфов, в которых хранятся запасы наличности; предоставил право уполномоченным банкам страховать наличные, которые перевозятся собственным подразделением инкассации, а также привлекать к перевозке запасов наличности подразделение инкассации другого банка или юридического лица, получившего от Национального банка лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации», – говорится в сообщении.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления Национального банка Украины от 30.11.2017 №122 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которым вносятся изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 07.12.2016 № 408 и утвержденное им Положение о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченные банки. Кроме того, постановлением № 122 установлены правила хранения и перевозки запасов наличности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Постановление №122 вступает в силу с 8 декабря 2017 г.