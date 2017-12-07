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Парламент продлил мораторий на продажу земли до 1 января 2019 года

07 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Верховный Совет на заседании в четверг продлил мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения еще на 1 год. За это решение проголосовали 236 народных депутатов.

Депутаты рассмотрели восемь альтернативных законопроектов, каждый из которых предлагал продлить запрет на продажу земли.

Законопроект №7350 (Сергей Лабазюк и другие) предусматривал продление моратория до 2019 года, №7350-1 (Олег Барна) - до 2024 года, №7350-2 (Сергей Каплин) - до 2023 года, №7350-3 (Юлия Тимошенко и другие) - до 2023 года, №7350-4 (Юрий Левченко) - бессрочно, №7350-5 (Александр Вилкул) - бессрочно, №7350-6 (Алексей Мушак) - до православного Рождества 2019 года, №7350-7 (Алексей Мушак) - до Крещения Господня 2019 года.

Профильный комитет поддержал законопроект №7350, и именно его проголосовали депутаты.

Законом внесены изменения в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, согласно которым продлено действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ «до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее до 1 января 2019 года».

По действующим нормам мораторий установлен «до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2018».

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