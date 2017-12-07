Сегодня 07 декабря 2017 года, 18:18

Комиссия выбрала правительственного уполномоченного по гендерной политике

Конкурсная комиссия выбрала Екатерину Левченко победительницей конкурса на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики. Об этом на своей странице в соцсети написала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Левченко – председатель Центра Ла-Страда Украина.

«Е.Левченко имеет 20-летний опыт работы в сфере защиты прав человека, в частности, в гендерных вопросах. Комиссии было непросто определиться с победителем, поскольку было несколько сильных кандидатур. Наконец есть решение», - написала она.

«Следующий этап – внесу предложение утвердить кандидатуру Екатерины Левченко на заседании правительства», - добавила И.Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, 13 ноября КМУ начал конкурс на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.