Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 декабря 2017 года, 18:17

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент продлил свое вечернее пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о госбюджете-2018

07 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Верховный Совет продлил свое вечернее пленарное заседание до завершения рассмотрения во втором чтении законопроекта № 7000 «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». За соответствующее решение проголосовали 246 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

На вечернем заседании депутаты рассмотрят ряд вопросов, которые были включены в повестку дня сессии и в отношении которых было принято решение рассмотреть их в четверг. В частности, это касается законопроектов, которыми предлагается продлить действие моратория на продажу сельскохозяйственных земель, законопроекта № 7342-1 «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг» относительно предоставления полномочий Президенту Украины для обеспечения устойчивой деятельности НКРЭКУ.

Кроме того, депутаты также решили рассмотреть проект постановления об отзыве народного депутата Егора Соболева с должности председателя парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

После рассмотрения этих и ряда других вопросов депутаты перейдут к рассмотрению госбюджета на следующий год.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (1041) от 05/12/17 Свежий номер

Адвокатура

№ 49 (1041)
Отрасли практики

Флаг в руки

Продвижение

С легким пиаром

Судебная практика

Довести до кондикции

Тема номера:

Код доступа

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом