Сегодня 07 декабря 2017 года, 18:17

Парламент продлил свое вечернее пленарное заседание до завершения рассмотрения законопроекта о госбюджете-2018

Верховный Совет продлил свое вечернее пленарное заседание до завершения рассмотрения во втором чтении законопроекта № 7000 «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». За соответствующее решение проголосовали 246 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

На вечернем заседании депутаты рассмотрят ряд вопросов, которые были включены в повестку дня сессии и в отношении которых было принято решение рассмотреть их в четверг. В частности, это касается законопроектов, которыми предлагается продлить действие моратория на продажу сельскохозяйственных земель, законопроекта № 7342-1 «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг» относительно предоставления полномочий Президенту Украины для обеспечения устойчивой деятельности НКРЭКУ.

Кроме того, депутаты также решили рассмотреть проект постановления об отзыве народного депутата Егора Соболева с должности председателя парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

После рассмотрения этих и ряда других вопросов депутаты перейдут к рассмотрению госбюджета на следующий год.