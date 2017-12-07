он же e-mail

Сегодня 07 декабря 2017 года, 18:17

Парламент уволил Егора Соболева с должности главы антикоррупционнго комитета

Народные депутаты проголосовали за отставку Егора Соболева с должности главы парламентского комитета по противодействию коррупции. За проект постановления №7368 отдали голоса 256 нардепов.

Парламент уволил Егора Соболева с должности главы антикоррупционнго комитета 01

В соответствующем проекте постановления №7368, который был зарегистрирован в этот же день утром, предложили отозвать Е.Соболева в связи с»"неудовлетворительной работой на этой должности».

Авторами инициативы стали 12 народных депутатов-членов антикоррупционного комитета из фракции «Блок Петра Порошенко» (6 нардепов), «Народный фронт», «Оппозиционный блок» (по 2 депутата), «Радикальной партии» и группы «Видродження» (по 1 парламентарию).